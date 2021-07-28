На кордоні Вірменії та Азербайджану стались нові сутички: є загиблі, перестрілки тривають

На кордоні Вірменії та Азербайджану в ніч на 28 липня сталися нові сутички, в яких сторони звинуватили одна одну. Внаслідок бойових дій загинули троє військових з вірменського боку, точної інформації про втрати Азербайджану немає.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В Міноборони Вірменії заявили, що о 03:40 "підрозділи збройних сил Азербайджану здійснили напад на вірменські позиції, розташовані на північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону", цитує відомство "Радіо Азатутюн".

Бої почалися у районі від Сотка до Верин Шоржа.

Близько 8 ранку Міноборони Вірменії повідомило про трьох загиблих військових і двох поранених та стверджує, що втрати є з обох сторін.

У відомстві звинуватили Баку в порушенні режиму тиші перед майбутніми перемовнами в Москві. "Противник намагається покращити свої позиції, створюючи сприятливі умови для просування", - заявило Міноборони Вірменії.

Речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що на 9:20 "азербайджанські підрозділи, що ініціювали атаку на вірменські позиції, зазнали втрат і були відкинуті на вихідні позиції", перестрілки тривають. Вона додала, що на інших ділянках кордону ситуація залишаться стабільною.

ARM #MoD reports that #Azerbaijani subdivisions that initiated attack on the #Armenian positions have been thrown back suffering losses to their starting positions as of 9.20 a.m.

The shootout continues.

The situation in other sections of the #ARM-#AZ border is stable. — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) July 28, 2021

Міноборони Азербайджану близько 10 ранку за місцевим часом опублікувало повідомлення про те, що "заходи у відповідь на провокацію, почату збройними силами Вірменії" тривають і ситуація "під контолем підрозділів Азербайджану". Про втрати у повідомленні не згадують.

Міноборони Азербайджану заперечило, що від обстрілів постраждали цивільні об’єкти на території Вірменії, назвавши це дезінформацією.

"Закликаємо військово-політичне керівництво Вірменії утриматися від авантюристських дій, провокацій та свідомого загострення ситуації на державному кордоні двох країн і почати перемовини про делімітацію державного кордону… Відповідальність за ескалацію повністю лежить на військово-політичному керівництві Вірменії", - додають у заяві.

В Міністерстві закордонних справ Вірменії у свою чергу поклали відповідальність за подальше загострення на Азербайджан та наголосили, що азербайджанські військові незаконно знаходяться на суверенній території країни. "У відповідь на застосування сили Азербайджаном проти територіальної цілісності Вірменії, Республіка Вірменія задіє увесь військово-політичний інструментарій, передбачений міжнародним правом", - додають у заяві.

Нагадаємо, 23 липня Єреван і Баку заявили про перестрілку на кордоні, внаслідок якої отримали поранення троє вірменських військових і загинув один військовий Азербайджану. Сторони звинуватили одне одного у провокації та заперечують, що першими відкрили вогонь.

Перед цим останній виток загострення між Вірменією та Азербайджаном стався в другій половині травня. 12 травня прем'єр Вірменії заявив, що військові Азербайджану перетнули кордон в районі озера Севліч та заглибилися на територію Вірменії на 3,5 км. В МЗС Азербайджану у відповідь заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року.

25 травня на цій же прикордонній території сталася перестрілка, внаслідок якої загинув вірменський військовий. Офіційний Баку назвав це нещасним випадком.

27 травня Вірменія заявила, що військові Азербайджану захопили у полон шістьох вірменських солдатів. В Азербайджані на це відповіли, що захоплені вірменські військові зайшли вглиб території Азербайджану у складі двох диверсійно-розвідувальних груп, тому були роззброєні та затримані, тоді як глава уряду Вірменії Нікол Пашинян наполягає, що солдати знаходилися на території власної країни.

ЄС закликав Вірменію та Азербайджан до деескалації ситуації і запропонував допомогу у делімітації і демаркації кордонів.

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна.