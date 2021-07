На кордоні Вірменії та Азербайджану стались нові сутички: є загиблі, перестрілки тривають

На кордоні Вірменії та Азербайджану в ніч на 28 липня сталися нові сутички, в яких сторони звинуватили одна одну. Внаслідок бойових дій загинули троє військових з вірменського боку, точної інформації про втрати Азербайджану немає.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В Міноборони Вірменії заявили, що о 03:40 "підрозділи збройних сил Азербайджану здійснили напад на вірменські позиції, розташовані на північно-східному напрямку вірмено-азербайджанського кордону", цитує відомство "Радіо Азатутюн".

Бої почалися у районі від Сотка до Верин Шоржа.

Близько 8 ранку Міноборони Вірменії повідомило про трьох загиблих військових і двох поранених та стверджує, що втрати є з обох сторін.

У відомстві звинуватили Баку в порушенні режиму тиші перед майбутніми перемовнами в Москві. "Противник намагається покращити свої позиції, створюючи сприятливі умови для просування", - заявило Міноборони Вірменії.

Речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що на 9:20 "азербайджанські підрозділи, що ініціювали атаку на вірменські позиції, зазнали втрат і були відкинуті на вихідні позиції", перестрілки тривають. Вона додала, що на інших ділянках кордону ситуація залишаться стабільною.

ARM #MoD reports that #Azerbaijani subdivisions that initiated attack on the #Armenian positions have been thrown back suffering losses to their starting positions as of 9.20 a.m.

The shootout continues.

The situation in other sections of the #ARM-#AZ border is stable.