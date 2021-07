На границе Армении и Азербайджана произошли новые столкновения, есть погибшие

На границе Армении и Азербайджана в ночь на 28 июля произошли новые столкновения, в которых стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий погибли трое военных с армянской стороны, точной информации о потерях Азербайджана нет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Минобороны Армении заявили, что в 03:40 "подразделения вооруженных сил Азербайджана совершили нападение на армянские позиции, расположенные на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы", цитирует ведомство "Радио Азатутюн".

Бои начались в районе от Сотка в Верин Шоржа.

Около 8 утра Минобороны Армении сообщило о трех погибших военных и двух раненых и утверждает, что потери есть с обеих сторон.

В ведомстве обвинили Баку в нарушении режима тишины перед будущими переговорами в Москве. "Противник пытается улучшить свои позиции, создавая благоприятные условия для продвижения", - заявили в Минобороны Армении.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что на 9:20 "азербайджанские подразделения, инициировавшие атаку на армянские позиции, понесли потери и были отброшены на исходные позиции", перестрелки продолжаются. Она добавила, что на других участках границы ситуация остается стабильной.

ARM #MoD reports that #Azerbaijani subdivisions that initiated attack on the #Armenian positions have been thrown back suffering losses to their starting positions as of 9.20 a.m.

The shootout continues.

The situation in other sections of the #ARM-#AZ border is stable.