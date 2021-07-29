Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного в нових обстрілах

Вірменія та Азербайджан повідомили про нові перестрілки на кордоні в ніч з 28 на 29 липня на тій самій ділянці кордону, що й напередодні. Обидві сторони наполягають, що не відкривали вогонь першими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяви оборонних відомств.

Згідно із заявою Міноборони Вірменії, сутичка почалася близько 3 години ночі на Гегаркунікській ділянці міждержавного кордону у напрямку Карвачару. "Підрозділи збройних сил Азербайджану, порушивши домовленість про тишу, досягнену вчора, знову вдались до провокацій, відкривши вогонь по вірменських позиціях зі стрілецької зброї. Вогонь припинився після відповіді вірменської сторони", - йдеться у заяві.

У відомстві повідомили, що на 7 годину ранку 29 липня ситуація була спокійною.

Міноборони Азербайджану заявило, що режим тиші порушили з вірменського боку. "29 липня з 02:45 до 03:40 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у напрямку села Юхари Шорджа Басаркечарського району здійснили обстріл з автоматів і гранатометів позиції азербайджанської армії у напрямку села Зейлик Кельбаджарського району", - заявило відомство.

У повідомленні зазначено, що також у бік азербайджанських позицій кинули 10-12 ручних гранат Ф-1 та що обстріл припинився після вогню у відповідь.

Нагадаємо, черговий виток загострення на вірменсько-азербайджанському кордоні почався в ніч на 28 липня, перестрілки продовжувалися і вранці. Внаслідок бойових дій загинули троє військових з вірменського боку, Азербайджан про втрати не повідомляв. Сторони звинуватили в провокаціях одна одну.

На цій ділянці кордону перші сутички сталися після 12 травня, коли Єреван заявив, що азербайджанські військові просунулися вглиб території Вірменії на 3,5 км в районі озера Севліч. В МЗС Азербайджану у відповідь заявили, що армія Азербайджану займає свої позиції, визначені угодою про припинення вогню від 10 листопада 2020 року. 25-27 травня сталися нові інциденти - перестрілка із загибеллю вірменського військового та захоплення 6 вірменських військових у полон.

ЄС закликав Вірменію та Азербайджан до деескалації ситуації і запропонував допомогу у делімітації і демаркації кордонів.

Детальніше про це у статті: До Росії по допомогу: чому Вірменії та Азербайджану загрожує нова війна.



