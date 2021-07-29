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В Греции продолжают бороться с несколькими очагами лесных пожаров

Четверг, 29 июля 2021, 08:30

В районе к северу от Афин и в регионе Ахаия продолжают бороться с лесными пожарами.

Об этом сообщает "Европейськаправда" со ссылкой на Kathimerini.

По словам пожарных, ситуация по сравнению с предыдущими сутками улучшилась в обеих точках, но чрезвычайные службы остаются в полной мобилизации. В районе Дроcьи, к северу от Афин, команду пожарных даже усилили.

 

Сообщается, что сгорели как минимум 6 домов в Елекистре и Соули. Жители еще 9 сел в этом районе получили предупреждение о необходимости быть готовыми к эвакуации.

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Известно о двух пострадавших - жительницу Соуле и одного пожарного госпитализировали из-за головокружения и затрудненного дыхания.

"Ситуация на утро уже улучшилась. Есть много "разбросанных" очагов горения, но они не угрожают жилым районам", - рассказал в комментарии мэр Эримантоса (в Ахаие) Теодорос Барис. По его словам, сила ветра уменьшилась и это также помогает.

К борьбе с огнем привлечены 180 пожарных, 48 вертолетов и два самолета.

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Греция стихийные бедствия
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