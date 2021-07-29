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Канцлер Австрії відкинув можливість обов’язкової вакцинації

Четвер, 29 липня 2021, 11:28

Канцлер Австрії Себастіан Курц відхилив пропозицію голови комісії з біоетики країни про введення обов'язкової вакцинації для певних професій, в тому числі для людей, які працюють в сфері охорони здоров'я або освіти.

Про це Курц сказав на пресконференції після засідання уряду Австрії, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"В Австрії не буде введена загальна обов'язкова вакцинація. Імунізація є добровільною", - сказав Курц.

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Австрійський канцлер підкреслив, що він наполегливо рекомендує вакцинацію, оскільки очікується, що восени рівень інфікування знову виросте.

"Тоді є тільки два варіанти: вакцинація або зараження", - сказав він.

Що стосується обов'язкової вакцинації для деяких професій, Курц дав зрозуміти, що залишить це рішення федеральним землям і медичним установам.

Згідно з недавнім опитуванням, 70% австрійців заявили, що вони категорично проти введення обов'язкової вакцинації.

Однак близько 60% австрійців виступають за обов'язкову вакцинацію для медичного персоналу.

Загальна готовність населення пройти вакцинацію в цей час залишається на рівні 74%.

Греція і Франція ввели обов'язкову вакцинацію медичних працівників.

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