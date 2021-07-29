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Канцлер Австрии отверг возможность обязательной вакцинации

Четверг, 29 июля 2021, 11:28

Канцлер Австрии Себастьян Курц отклонил предложение председателя комиссии по биоэтике страны о введении обязательной вакцинации для определенных профессий, в том числе для людей, которые работают в сфере здравоохранения или образования.

Об этом Курц сказал на пресс-конференции после заседания правительства Австрии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"В Австрии не будет введена всеобщая обязательная вакцинация. Иммунизация является добровольной", - сказал Курц.

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Австрийский канцлер подчеркнул, что он настоятельно рекомендует вакцинацию, поскольку ожидается, что осенью уровень инфицирования снова вырастет.

"Тогда есть только два варианта: вакцинация или заражение", - сказал он.

Что касается обязательной вакцинации для некоторых профессий, то Курц дал понять, что оставит это решение федеральным землям и медицинским учреждениям.

Согласно недавнему опросу, 70% австрийцев заявили, что они категорически против введения обязательной вакцинации.

Однако около 60% австрийцев выступают за обязательную вакцинацию для медицинского персонала.

Общая готовность населения пройти вакцинацию в это время остается на уровне 74%.

Греция и Франция ввели обязательную вакцинацию медицинских работников.

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