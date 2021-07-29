Вибух на заводі у Німеччині розслідуватимуть як "ненавмисне вбивство"

У Німеччині прокуратура розслідує вибух на хімзаводі у Леверкузені як "недбалість, що призвела до загибелі людей".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Про початок розслідування прокуратура оголосила у середу 28 липня. Основною метою буде встановити, чи до вибуху призвела людська помилка. Підозрюваних у справі не називають.

Загальна кількість загиблих працівників може зрости до семи. У компанії-операторі Currenta заявили, що п’ятьох зниклих безвісти навряд чи знайдуть живими. Наразі підтверджено загибель двох працівників, 31 людина отримала поранення.

Відомство з питань охорони довкілля Північного Рейну-Вестфалії з’ясовує, чи все ж відбулося забруднення довколишніх територій токсичними сполуками з диму, який піднявся в повітря після вибуху. Це можуть бути, серед іншого, діоксини та фуран.

Ці сполуки можуть осідати на поверхнях і загрожують людям тільки у разі безпосереднього контакту, наприклад, під час роботи в саду.

Для місцевих жителів зберегли рекомендацію, видану у вівторок, не споживати фрукти й овочі зі своїх присадибних ділянок та не користуватися садовими меблями, не купатися у ставках. Currenta має провести очисні роботи.

Нагадаємо, вибух стався вранці 27 липня о 9:30 на території Chempark, одного з найбільших в країні майданчиків розміщення об’єктів хімічної промисловості. У трьох точка в Леверкузені, Дормагні та Крефельд-Уердінген розташовані об’єкти понад 70 компаній.