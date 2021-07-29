Взрыв на заводе в Германии расследуют как "непредумышленное убийство"

В Германии прокуратура расследует взрыв на химзаводе в Леверкузене как "халатность, повлекшая гибель людей".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

О начале расследования прокуратура объявила в среду 28 июля. Основной целью будет установить, привела ли к взрыву человеческая ошибка. Подозреваемых по делу не называют.

Общее количество погибших работников может вырасти до семи. В компании-операторе Currenta заявили, что пятерых пропавших без вести вряд ли найдут живыми. Сейчас подтверждена гибель двух работников, 31 человек получил ранения.

Ведомство по охране окружающей среды Северного Рейна-Вестфалии выясняет, все же произошло загрязнение близлежащих территорий токсичными соединениями из дыма, который поднялся в воздух после взрыва. Это могут быть, среди прочего, диоксины и фуран.

Эти соединения могут оседать на поверхностях и угрожают людям только в случае непосредственного контакта, например, при работе в саду.

Для местных жителей сохранили рекомендацию, выданную во вторник, не употреблять фрукты и овощи со своих приусадебных участков и не пользоваться садовой мебелью, не купаться в прудах. Currenta должен провести очистительные работы.

Напомним, взрыв произошел утром 27 июля в 9:30 на территории Chempark, одного из крупнейших в стране площадок размещения объектов химической промышленности. В трех точка в Леверкузене, Дормагне и Крефельд-Уердингене расположены объекты более 70 компаний.