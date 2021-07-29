Литва увеличила партию AstraZeneca, которую планирует подарить Украине

Литва на 31 000 доз увеличила партию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca, которую планирует подарить Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

После майского решения поделиться вакцинами со странами "Восточного партнерства", в среду в правительстве подтвердили, что передадут вакцины Украине, Молдове и Армении.

Для Украины выделяют 131 000 доз - на 31 000 больше, чем планировали изначально.

Молдова должна получить 26 500, что также больше, чем изначально; Армения - 27 500 доз.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис на заседании правительства сказал, что в Молдову партию отправят на следующей неделе, но не назвал дату для Украины.

В общем Литва планирует передать странам "Восточного партнерства" из своего резерва 200 000 доз вакцины.

Напомним, Эстония отправила в Украину партию гуманитарной помощи, состоящий из 52 800 доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.