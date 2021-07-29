Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Уряд Польщі планує пом'якшити обмеження для вакцинованих

Молдова викликала посла з Москви через секс-скандал у посольстві

У Швеції дослідники в рамках експерименту платитимуть людям за вакцинацію

У Польщі пасажирський потяг врізався у вантажівку та зійшов з рейок, 8 постраждалих






Естонія повертає обов’язкове носіння масок у громадському транспорті

Четвер, 29 липня 2021, 13:05

Уряд Естонії ухвалив рішення про те, що з понеділка, 2 серпня, носіння масок в громадському транспорті стане обов'язковим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"З 2 серпня всі пасажири зобов'язані носити маску в громадському транспорті, оскільки там неможливо перевірити, вакцинований чи пасажир чи ні", - повідомила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Крім того, уряд вирішив ввести обмеження на кількість учасників масових заходів. З 9 серпня в приміщеннях можуть брати участь до 50, а на вулиці - до 100 осіб. Якщо число учасників буде більше, то організатор заходу повинен проконтролювати, щоб COVID-сертифікати учасників були перевірені", - пояснила Каллас.

Прем'єр-міністр зазначила, що в четвер рівень ризику поширення коронавірусу в Естонії був підвищений з середнього (жовтого) до високого рівня (оранжевого). Однак обмеження, які діють для цього рівня, слід переглянути, оскільки багато жителів Естонії вже вакциновані, і тому ризик для системи охорони здоров'я відрізняється від того, що був навесні.

Нагадаємо, з 2 червня в Естонії скасували зобов’язання носити маску всередині приміщень  - обов’язок використовувати маску замінили рекомендацією. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія
powered by lun.ua