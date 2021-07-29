Естонія повертає обов’язкове носіння масок у громадському транспорті

Уряд Естонії ухвалив рішення про те, що з понеділка, 2 серпня, носіння масок в громадському транспорті стане обов'язковим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"З 2 серпня всі пасажири зобов'язані носити маску в громадському транспорті, оскільки там неможливо перевірити, вакцинований чи пасажир чи ні", - повідомила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

"Крім того, уряд вирішив ввести обмеження на кількість учасників масових заходів. З 9 серпня в приміщеннях можуть брати участь до 50, а на вулиці - до 100 осіб. Якщо число учасників буде більше, то організатор заходу повинен проконтролювати, щоб COVID-сертифікати учасників були перевірені", - пояснила Каллас.

Прем'єр-міністр зазначила, що в четвер рівень ризику поширення коронавірусу в Естонії був підвищений з середнього (жовтого) до високого рівня (оранжевого). Однак обмеження, які діють для цього рівня, слід переглянути, оскільки багато жителів Естонії вже вакциновані, і тому ризик для системи охорони здоров'я відрізняється від того, що був навесні.

Нагадаємо, з 2 червня в Естонії скасували зобов’язання носити маску всередині приміщень - обов’язок використовувати маску замінили рекомендацією.