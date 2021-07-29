Эстония возвращает обязательное ношение масок в общественном транспорте

Правительство Эстонии приняло решение о том, что с понедельника, 2 августа, ношение масок в общественном транспорте станет обязательным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Со 2 августа все пассажиры обязаны носить маску в общественном транспорте, поскольку там невозможно проверить, вакцинирован пассажир или нет", - сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Кроме того, правительство решило ввести ограничения на количество участников массовых мероприятий. С 9 августа в помещениях могут участвовать до 50, а на улице - до 100 человек. Если число участников будет больше, то организатор мероприятия должен проконтролировать, чтобы COVID-сертификаты участников были проверены", - пояснила Каллас.

Премьер-министр отметила, что в четверг уровень риска распространения коронавируса в Эстонии был повышен со среднего (желтого) до высокого уровня (оранжевого). Однако ограничения, которые действуют для этого уровня, следует пересмотреть, поскольку многие жители Эстонии уже вакцинированы, и поэтому риск для системы здравоохранения отличается от того, что был весной.

Напомним, со 2 июня в Эстонии отменили обязательства носить маску внутри помещений - обязанность использовать маску заменили рекомендацией.