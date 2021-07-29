У Німеччині рівень безробіття впав після послаблення ковідних обмежень

Німецьке федеральне агентство у справах праці заявило в четвер, що рівень безробіття в Німеччині впав до 5,7% в липні після того, як найбільша економіка Європи почала відновлюватись влітку після ослаблення коронавірусних обмежень весною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Дані, скориговані з урахуванням сезонних коливань, показали, що число безробітних в цьому місяці різко скоротилося на 91 тисячу людей, при цьому рівень безробіття впав з 5,9%, зафіксованих у червні.

"Ситуація на ринку праці продовжує поліпшуватися. Незважаючи на початок літніх канікул, відбулося ще одне значне скорочення безробіття та неповної зайнятості", - сказав Детлеф Шеєле, глава Федерального агентства з праці.

"Показники зайнятості продовжують рости, і підприємства тепер шукають нових співробітників", - додав він.

За його словами, у цьому місяці було зареєстровано 744 000 нових робочих місць, що на 171 000 більше, ніж у липні 2020 року.

До того, як пандемія розпочалася в минулому році і зупинила цілі сектори економіки, рівень безробіття в Німеччині перебував на рекордно низькому рівні близько 5%.