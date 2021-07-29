В Германии уровень безработицы упал после ослабления ковидних ограничений

Немецкое федеральное агентство по делам труда заявило в четверг, что уровень безработицы в Германии упал до 5,7% в июле после того, как крупнейшая экономика Европы начала восстанавливаться летом после ослабления коронавирусных ограничений весной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Данные, скорректированные с учетом сезонных колебаний, показали, что число безработных в этом месяце резко сократилось на 91 000 человек, при этом уровень безработицы упал с 5,9%, зафиксированных в июне.

"Ситуация на рынке труда продолжает улучшаться. Несмотря на начало летних каникул, произошло еще одно значительное сокращение безработицы и неполной занятости", - сказал Детлеф Шееле, глава Федерального агентства по труду.

"Показатели занятости продолжают расти, и предприятия теперь ищут новых сотрудников", - добавил он.

По его словам, в этом месяце было зарегистрировано 744 000 новых рабочих мест, что на 171 000 больше, чем в июле 2020 года.

До того, как пандемия началась в прошлом году и остановила целые сектора экономики, уровень безработицы в Германии находился на рекордно низком уровне около 5%.

https://www.thelocal.com/20210729/german-unemployment-rate-drops-after-covid-restrictions-relaxed/