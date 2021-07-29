Хорватія заявляє, що вчасно виконає зобов'язання для переходу на євро

Міністр фінансів Хорватії Здравко Марич заявив, що його країна на шляху до виконання своїх зобов'язань за механізмом запровадження країною євро як єдиної валюти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми не запізнюємось. Навпаки, ми трохи швидші", - сказав Марич після засідання національної ради з питань переходу на євро.

За словами міністра, для Хорватії дуже важливо виконати критерії конвергенції і країна виконує свої зобов'язання за Європейським механізмом обмінного курсу (ERM II) згідно з планом.

На засіданні в четвер уряд, як очікується, затвердить обмеження бюджету на найближчі три роки, відповідно до програми зближення, заявив міністр фінансів, додавши, що ця програма була позитивно оцінена Європейською комісією.

"Ми будемо повністю відповідати критеріям і виконаємо все, що від нас очікується, не тільки заради запровадження євро, а й тому, що ми як країна зрозуміли, що дуже важливо мати стійкі державні фінанси", - сказав він.

У квітні уряд ухвалив свою восьму програму конвергенції на період 2022-2024 рр., прогнозуючи темпи зростання 5,2% у 2021 році, 6,6% у 2022 році та 4,1% у 2023 році.

Цільовий дефіцит державного бюджету на цей рік становить 3,8 %, тоді як дефіцит на 2022 рік прогнозується на рівні 2,6% ВВП.

Хорватія планує перейти на євро до 2024 року.