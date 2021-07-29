Хорватия заявляет, что вовремя выполнит обязательства для перехода на евро

Министр финансов Хорватии Здравко Марич заявил, что его страна на пути к выполнению своих обязательств по механизму внедрения страной евро как единой валюты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы не опаздываем. Напротив, мы немного опережаем", - сказал Марич после заседания национального совета по вопросам перехода на евро.

По словам министра, для Хорватии очень важно выполнить критерии конвергенции, и страна выполняет свои обязательства по Европейским механизмом обменного курса (ERM II) согласно плану.

На заседании в четверг правительство, как ожидается, утвердит ограничения бюджета на ближайшие три года, согласно программе сближения, заявил министр финансов, добавив, что эта программа была положительно оценена Европейской комиссией.

"Мы будем полностью соответствовать критериям и выполним все, что от нас ожидается, не только ради введения евро, но и потому, что мы как страна поняли, что очень важно иметь устойчивые государственные финансы", - сказал он.

В апреле правительство приняло свою восьмую программу конвергенции на период 2022-2024 гг., прогнозируя темпы роста 5,2% в 2021 году, 6,6% в 2022 году и 4,1% в 2023 году.

Целевой дефицит государственного бюджета на этот год составляет 3,8%, тогда как дефицит на 2022 прогнозируется на уровне 2,6% ВВП.

Хорватия планирует перейти на евро до 2024 года.