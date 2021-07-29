Слідство поклало на уряд Мальти відповідальність за вбивство журналістки

Незалежне розслідування у справі про вбивство журналістки-антикорупціонерки Дафне Каруани Галіції постановило, що держава повинна нести відповідальність за нього після створення "культури безкарності".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дафне Каруана Галіція загинула в результаті потужного вибуху в її автомобілі 16 жовтня 2017 року.

Прокуратура вважає, що топ-бізнесмен Йорген Фенек, який мав тісні зв'язки з вищими урядовими чиновниками, виступив організатором вбивства. Фенек, який чекає суду за причетність до вбивства, заперечує будь-яку відповідальність.

Троє чоловіків, підозрюваних у підриві бомби, були заарештовані в грудні 2017 року. Один визнав свою провину в рамках угоди про визнання вини і відбуває 15-річний термін ув'язнення. Двоє інших чекають суду. Посередник, який зізнався в усьому сам, став державним свідком і отримав помилування.

Розслідування, проведене одним діючим суддею та двома суддями на пенсії, постановило, що вищі ешелони влади в уряді того часу створили культуру безкарності.

"Потім щупальця безкарності поширилися на інші контролюючі органи та поліцію, що призвело до падіння верховенства права", - йдеться у доповіді групи, яку опублікував прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела.

У ній говориться, що держава не визнала реальних та безпосередніх ризиків для життя Каруани Галіції та не вжила розумних заходів для їх уникнення.

Слідча рада заявила, що вбивство було нерозривно або безпосередньо пов'язане з роботою Каруани Галіції.

Колишній прем'єр-міністр Джозеф Мускат подав у відставку в січні 2020 року після арешту Фенека. Його ніколи не звинувачували у вчиненні будь-яких протиправних дій. Пізніше ЗМІ також виявили тісні зв'язки між Фенеком, міністрами та вищими офіцерами поліції.

Судді закликали негайно вжити заходів для регулювання зв'язків між політиками та великим бізнесом.

Абела заявив, що звіт вимагає "зрілого" та об'єктивного аналізу. "Повинні бути зроблені уроки, а реформи слід продовжувати з більшою рішучістю", - сказав він.