Следствие возложило на правительство Мальты ответственность за убийство журналистки

Независимое расследование по делу об убийстве журналистки-антикоррупционерки Дафне Каруаны Галиции постановило, что государство должно нести ответственность за него после создания "культуры безнаказанности".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Дафне Каруана Галиция погибла в результате мощного взрыва в ее автомобиле 16 октября 2017 года.

Прокуратура считает, что топ-бизнесмен Йорген Фенек, который имел тесные связи с высшими правительственными чиновниками, выступил организатором убийства. Фенек, который ждет суда за причастность к убивству, отрицает любую ответственность.

Трое мужчин, подозреваемых в подрыве бомбы, были арестованы в декабре 2017 года. Один признал свою вину в рамках сделки о признании вины и отбывает 15-летний срок заключения. Двое других ждут суда. Посредник, признавшийся во всем сам, стал государственным свидетелем и получил помилование.

Расследование, проведенное одним действующим судьей и двумя судьями на пенсии, постановило, что высшие эшелоны власти в правительстве того времени создали культуру безнаказанности.

"Затем щупальца безнаказанности распространились на другие контролирующие органы и полицию, что привело к падению верховенства права", - говорится в докладе группы, опубликованном премьер-министром Мальты Робертом Абелой.

В нем говорится, что государство не признало реальных и непосредственных рисков для жизни Каруаны Галиции и не приняло разумные меры для их предотвращения.

Следственный совет заявил, что убийство было неразрывно или непосредственно связано с работой Каруаны Галиции.

Бывший премьер-министр Джозеф Мускат подал в отставку в января 2020 года после ареста Фенека. Его никогда не обвиняли в совершении каких-либо противоправных действий. Позже СМИ также обнаружили тесные связи между Фенеком, министрами и высшими офицерами полиции.

Судьи призвали немедленно принять меры для регулирования связей между политиками и большим бизнесом.

Абела заявил, что отчет требует "зрелого" и объективного анализа. "Должны быть сделаны уроки, а реформы следует продолжать с большей решимостью", - сказал он.