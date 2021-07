За июль в Литву через Беларусь прибыли более 2600 нелегальных мигрантов

С начала июля через территорию Беларуси в Литву незаконно проникли уже более 2600 мигрантов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылок на LRT, об этом сообщили в Государственной службе охраны границы.

За минувшие сутки на границе задержали 137 мигрантов. Из них 106 имели документы граждан Ирака или представились гражданами этой страны.

Из всех нелегальных мигрантов, прибывших в течение июля, большинство также иракцы - 2111 человек. Остальные, насколько удалось установить - 191 человек из Конго, 129 из Камеруна, 89 из России и Сирии, 85 из Ирана, 79 - из Гвинеи, Афганистана и других стран. Большинство надеются через Литву попасть в другие страны ЕС.

С начала года в Литву прибыло 3282 нелегальных мигрантов, в 40 раз больше, чем за весь 2020 год.

29 июля в Литву прибыла специальная дипломатическая миссия из Ирака, возглавляемая руководителем европейского департамента МИД страны, чтобы обсудить способы прекращения маршрута незаконной миграции. Премьер Ингрида Шимоните сказала, что это важный шаг, но она сомневается, что это поможет быстро изменить ситуацию.

"Мы больше надеемся на контакты, которые имеет ЕС с Ираком и Турцией", - отметила Шимоните.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что провел переговоры с Ираком на эту тему.

"Это проблема не только одной страны-члена, но и всего ЕС, и мы рассчитываем на поддержку Ирака", - заявил он после разговора с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

Good conversation w/ Iraqi Foreign Minister @Fuad_Hussein1 yesterday on how to tackle increased number of Iraqi citizens irregularly crossing from Belarus into Lithuania.



This is an issue of concern not only for one Member State but for the entire EU. We count on Iraq’s support.