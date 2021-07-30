Берлін заборонив 12 запланованих акцій протесту проти карантину
Німецька поліція заборонила кілька демонстрацій, зареєстрованих на суботу та неділю, через сумніви в дотриманні санітарних заходів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
Протести під гаслами: "Відновлення наших основних прав" і "Рік свободи і миру - життя після пандемії" отримали повідомлення про те, що їхні прохання про демонстрацію були відхилені.
Заборона була заснована на тому, що учасники послідовно відмовлялися дотримуватися коронавірусних обмежень, включаючи стандарти гігієни, і зберігати дистанцію від інших учасників протесту.
Учасники також прямо заявили, що відмовляться носити маски під час протесту, оскільки це повинно було бути "знаком і заявленою метою" протестів.
У своїй заяві поліція також вказала на обмежену готовність організаторів вирішувати ці проблеми.
У Берліні, ймовірно, буде посилена охорона правопорядку для запобігання незаконних протестів, особливо 1 серпня, коли члени руху Querdenker, що виступає проти карантину, планують об'єднатися в Берліні.
Раніше повідомлялося, що Німеччина з 31 липня посилить вимоги до всіх прибулих з-за кордону мандрівників.