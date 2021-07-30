Берлин запретил 12 запланированных акций протеста против карантина

Немецкая полиция запретила несколько демонстраций, зарегистрированных на субботу и воскресенье, из-за сомнений в соблюдении санитарных мер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Протесты под лозунгами: "Восстановление наших основных прав" и "Год свободы и мира - жизнь после пандемии" получили сообщение о том, что их просьба о демонстрации были отклонены.

Запрет была основана на том, что участники последовательно отказывались соблюдать коронавирусных ограничений, включая стандарты гигиены, и сохранять дистанцию ​​от других протестующих.

Участники также прямо заявили, что откажутся носить маски во время протеста, поскольку это должно было быть "знаком и заявленной целью" протестов.

В своем заявлении полиция также указала на ограниченную готовность организаторов решать эти проблемы.

В Берлине, вероятно, будет усилена охрана правопорядка для предотвращения незаконных протестов, особенно 1 августа, когда члены движения Querdenker, выступающего против карантина, планируют объединиться в Берлине.

Ранее сообщалось, что Германия с 31 июля ужесточит требования ко всем прибывших из-за рубежа путешественникам.