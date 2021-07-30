Більшість в'язниць в Італії переповнені, кожен четвертий в'язень наркозалежний - звіт

Відповідно до щорічного звіту асоціації за права ув'язнених Antigone, в італійських в'язницях "реальний коефіцієнт переповненості" склав 113% в червні 2021 року.

Про це йдеться в публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

За даними звіту, 53 637 осіб займають приблизно 47 тисяч фактично наявних місць в італійських тюрмах.

Зі 189 в'язниць по всій країні у 117 перевищений рівень заповнення в 100%, а в деяких в'язницях, таких як в'язниця в Брешії, досягнутий рекордний показник в 200%.

З початку 2021 року в італійських в'язницях було скоєно 18 самогубств. У 2020 році це число становило 62 і стало найвищим показником за останні роки.

Згідно зі звітом, в середньому кожен четвертий в'язень в італійських тюрмах - наркозалежний.

Кількість ув'язнених, які страждають наркотичною залежністю, збільшилася на 10% за останні 15 років, а число осіб, засуджених за злочини, пов'язані з наркотиками, зараз складає 15%.

За словами Antigone, "розвантаження тюрем має початися з внесення змін до закону про наркотики".

"Необхідно переосмислити положення, які повертають нас до моделі в'язниці, відмінної від тієї, яку нам дозволяє створити досвід нового тисячоліття, в тому числі пандемії", - заявила асоціація.

У квітні величезну дискусію викликала публікація відеозапису з камери спостереження із в'язниці Санта-Марія-Капуа-Ветере на півдні Італії, на якому видно, як поліцейські з кийками б'ють ув'язнених.

В березні минулого року в Італії через коронавірус спалахнули тюремні бунти.