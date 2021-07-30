Большинство тюрем в Италии переполнены, каждый четвертый заключенный наркозависимый - отчет

Согласно ежегодному отчету ассоциации за права заключенных Antigone, в итальянских тюрьмах "реальный коэффициент переполненности" составил 113% в июне 2021 года.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

По данным отчета, 53 637 человек занимают примерно 47 000 фактически имеющихся мест в итальянских тюрьмах.

Из 189 тюрем по всей стране в 117 превышен уровень заполнения в 100%, а в некоторых тюрьмах, таких как тюрьма в Брешии, достигнут рекордный показатель в 200%.

С начала 2021 года в итальянских тюрьмах было совершено 18 самоубийств. В 2020 году это число составляло 62 и стало самым высоким показателем за последние годы.

Согласно отчету, в среднем каждый четвертый заключенный в итальянских тюрьмах - наркозависимый.

Количество заключенных, страдающих наркотической зависимостью, увеличилось на 10% за последние 15 лет, а число лиц, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, сейчас составляет 15%.

По словам Antigone, "разгрузка тюрем должна начаться после внесения изменений в закон о наркотиках".

"Необходимо переосмыслить положения, которые возвращают нас к модели тюрьмы, отличной от той, которую нам позволяет создать опыт нового тысячелетия, в том числе пандемии", - заявила ассоциация.

В апреле огромную дискуссию вызвала публикация видеозаписи с камеры наблюдения из тюрьмы Санта-Мария-Капуа-Ветере на юге Италии, на котором видно, как полицейские с дубинками бьют заключенных.

В марте прошлого года в Италии из-за коронавируса вспыхнули тюремные бунты.