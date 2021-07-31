48 часов танцев: Берлин впервые проведет ковид-эксперимент в ночных клубах

В Берлине впервые проведут эксперимент относительно того, насколько безопасно разрешать работу ночных клубов, если все гости перед тем получат отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Проект организует департамент культуры Сената Берлина в сотрудничестве с клиникой "Шарите".

Танцевальная вечеринка пройдет 6-8 августа в течение 48 часов. В проекте участвуют клубы Crack Bellmer, Festsaal Kreuzberg, Kitkat, Metropol, Salon zur Wilden Renate и SO36.

Всего 2000 человек-участников эксперимента смогут свободно передвигаться между этими локациями, без требования носить маски и соблюдать дистанцию. Пропуском на вход будет билет и свежий отрицательный ПЦР-тест в лаборатории-партнере проекта - независимо от того, болели ли они коронавирусом раньше и от наличия вакцинации. Организовывать тестирование будут непосредственно перед входом на мероприятие, результата придется ждать на месте.

Такое решение приняли из-за наличия первых доказательств того, что вакцинированные люди тоже могут быть носителями вируса, даже не имея симптомов. Показательным считают пример музыкального фестиваля в Утрехте в Нидерландах: несмотря на требование негативного теста, прививки или справки о перенесенной болезни, там заразились около 1000 человек. Поэтому в рамках немецкого эксперимента такого риска хотят избежать.

Недостатком эксперимента считают, что участники вечеринки могут передвигаться между клубами. Они расположены не совсем рядом, люди могут по дороге воспользоваться транспортом или зайти в бар, поэтому впоследствии не будет понятно, само ли событие было источником заражения.

Ранее такие меры организовывали в ряде других стран, в частности Великобритании, Нидерландах, Франции и Испании.