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Прем'єра Люксембургу госпіталізували з коронавірусом

Понеділок, 5 липня 2021, 08:27

Прем'єр-міністр Люксембурга Ксав'є Беттель потрапив до лікарні на обстеження через тиждень після позитивного тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Уряд в неділю заявив, що Беттеля помістили в лікарню "як запобіжний захід". Що спонукало до госпіталізації, не повідомляється.

Очікується, що Беттель залишатиметься в лікарні протягом доби для спостереження і будуть проведені "подальші тести та обстеження".

48-річний Беттель здав позитивний тест на коронавірус тиждень тому після саміту ЄС у Брюсселі.

За словами його речника, спочатку у глави уряду були лише легкі симптоми, такі як лихоманка та головний біль, і він хотів продовжувати свою роботу вдома. Було заплановано десять днів карантину.

На саміті Беттель контактував з багатьма іншими європейськими лідерами. У травні він отримав першу дозу вакцини AstraZeneca.

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Люксембург Коронавірус
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