Премьера Люксембурга госпитализировали с коронавирусом

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель попал в больницу на обследование через неделю после положительного теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Правительство в воскресенье заявило, что Беттеля поместили в больницу "в качестве меры предосторожности". Что побудило к госпитализации, не сообщается.

Ожидается, что Беттель пробудет в больнице в течение суток для наблюдения и будут проведены "дальнейшие тесты и обследования".

48-летний Беттель сдал положительный тест на коронавирус неделю назад после саммита ЕС в Брюсселе.

По словам его представителя, сначала у главы правительства были лишь легкие симптомы, такие как температура и головная боль, и он хотел продолжать свою работу дома. Было запланировано десять дней карантина.

На саммите Беттель контактировал со многими другими европейскими лидерами. В мае он получил первую дозу вакцины AstraZeneca.