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Естонія посилить правила перетину кордону з Росією через коронавірус

Понеділок, 5 липня 2021, 12:01

Міністр юстиції Естонії Маріс Лаурі доручила співробітникам відомства підготувати до 8 липня законопроєкт про перетин кордону на випадок погіршення ситуації з коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Postimees.

Найжорсткіші правила для в'їзду будуть встановлені для Росії, що бореться з дельта-штамом коронавірусу. Згідно із законопроєктом, в разі погіршення ситуації перетин кордону може бути зупинено.

Міністерство юстиції провело аналіз, за ​​результатами якого було вирішено, що у Естонії є право вимагати надання негативного тесту на коронавірус також у щеплених людей, якщо вакцина, яку вони використовували, не схвалена в ЄС.

В даний час в'їхати до Естонії з Росії можна при пред'явленні довідки про вакцинацію або документа, що підтверджує, що людина перехворіла вірусом.

На вакцинованих також не поширюється обмеження свободи пересування.

Нагадаємо, Естонія дозволила в'їзд повністю вакцинованим українцям з туристичною метою, в тому числі не тільки з вакцинами, які затверджені в Євросоюзі.

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Естонія Росія Коронавірус
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