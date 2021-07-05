Эстония ужесточит правила пересечения границы с Россией из-коронавируса

Министр юстиции Эстонии Марис Лаури поручила сотрудникам ведомства подготовить к 8 июля законопроект о пересечении границы на случай ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Postimees.

Самые жесткие правила для въезда будут установлены для России, борющейся с дельта-штаммом коронавируса. Согласно готовящемуся законопроекту, в случае ухудшения обстановки пересечение границы может быть остановлено.

Министерство юстиции провело анализ, по результатам которого было решено, что у Эстонии есть право требовать предоставление отрицательного теста на коронавирус также у привитых людей, если вакцина, которую они использовали, не одобрена в ЕС.

В настоящее время въехать в Эстонию из России можно при предъявлении справки о вакцинации или документа, подтверждающего, что человек переболел вирусом.

На вакцинированных также не распространяется ограничение свободы передвижения.

Напомним, Эстония разрешила въезд полностью вакцинированным украинцам с туристической целью, в том числе не только с вакцинами, которые утверждены в Евросоюзе.