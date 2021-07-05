У Норвегії дві сестри загинули в горах внаслідок удару блискавки

У Норвегії дві дівчини-сестри загинули і третя постраждала внаслідок влучання блискавки у горах неподалік від Олесунна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NRK.

Випадок стався в муніципалітеті Харейд, що на південному заході країни у регіоні Мьоре-ог-Ромсдаль, де пролягають найпопулярніші туристичні маршрути.

Негода застала дівчат, які приїхали на відпочинок з Осло, під час прогулянки на гору Мельсхорнет ввечері 4 липня. Після удару блискавки недалеко від вершини 12-річна і 18-річна сестри загинули. Про нещастя рятувальникам повідомила третя із сестер, якій пощастило залишитись живою. Її госпіталізували до лікарні у Бергені.

"У таку погоду краще не підніматися у гори. Але негода настала раніше і швидше, ніж очікувалося", - зазначили у поліції.

У зв'язку з трагедією на мерії Харейду приспустили прапор.

Гора Мельсхорнет розташована поруч з містом Олесунн, вершина знаходиться на висоті 668 м над рівнем моря. Це популярне місце прогулянок для місцевих мешканців і туристів, сходження займає близько двох годин. Норвежці часто влаштовують такі прогулянки у гори навіть з малими дітьми.