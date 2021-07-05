В Норвегии две сестры погибли в горах в результате удара молнии

В Норвегии две сестры погибли и третья пострадала в результате удара молнии в горах недалеко от Олесунна.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NRK.

Случай произошел в муниципалитете Харейд, на юго-западе страны в регионе Мёре-ог-Ромсдаль, где пролегают популярные туристические маршруты.

Непогода застала девушек, которые приехали на отдых из Осло, во время прогулки на гору Мельсхорнет вечером 4 июля. После удара молнии недалеко от вершины 12-летняя и 18-летняя сестры погибли. О несчастье спасателям сообщила третья из сестер, которой повезло остаться в живых. Ее госпитализировали в больницу в Бергене.

"В такую ​​погоду лучше не подниматься в горы. Но непогода началась раньше и скорее, чем ожидалось", - отметили в полиции.

В связи с трагедией на мэрии Харейде приспустили государственный флаг.

Гора Мельсхорнет расположена рядом с городом Олесунн, вершина находится на высоте 668 м над уровнем моря. Это популярное место прогулок для местных жителей и туристов, восхождение занимает около двух часов. Норвежцы часто устраивают такие прогулки в горы даже с маленькими детьми.