У Швеції прем’єру, який пішов у відставку після вотуму недовіри, запропонували очолити уряд

Спікер парламенту Швеції запропонував в понеділок лідера соціал-демократів Стефана Левена на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лівоцентристський уряд меншості Левена розвалився минулого місяця після відмови партії лівих від підтримки планів полегшити контроль за орендою житла.

З тих пір від цих планів відмовились, і після того, як лідер консерваторів, як очікувалося, не отримав підтримки в якості прем'єр-міністра, спікер запросив Левена спробувати сформувати новий уряд.

Хоча невизначеність зберігається, рішення може принаймні тимчасово покласти край новому політичному безладу, що виник внаслідок виборів 2018 року, які призвели до майже рівномірно збалансованого парламенту та великих вигод для антиіміграційних "Шведських демократів", з якими кілька інших партій відмовляються мати справу .

Хоча Левен може отримати у парламенті підтримку більшості при голосуванні за його кандидатуру на посаді прем'єр-міністра, йому, як і раніше, бракує підтримки, необхідної для прийняття його законопроєктів про бюджет.

Водночас він заявив, що знову подасть у відставку, якщо його бюджет не зможе пройти через парламент.

Нагадаємо, 21 червня парламент Швеції проголосував за вотум недовіри прем’єр-міністру Стефану Левену, проти прем’єра проголосували чотири політичні сили.

З ініціативою вотуму недовіри окремо виступили "Ліва партія" та крайні праві "Шведські демократи". Основним приводом стали наміри уряду дозволити орендодавцям вільно встановлювати орендну плату за квартири у новобудовах.