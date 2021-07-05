В Швеции премьеру, ушедшему в отставку, предложили снова возглавить правительство

Спикер парламента Швеции предложил в понедельник лидера социал-демократов Стефана Левена на должность премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Левоцентристское правительство меньшинства Левена розвалилось в прошлом месяце после отказа партии левых от поддержки планов облегчить контроль за арендой жилья.

С тех пор от этих планов отказались, и после того, как лидер консерваторов, как ожидалось, не получил поддержки в качестве премьер-министра, спикер пригласил Левена попытаться сформировать новое правительство.

Хотя неопределенность сохраняется, решение может по крайней мере временно прекратить новый политический беспорядок, возникший в результате выборов 2018 года, которые привели к почти равномерно сбалансированному парламенту и большим выгодам для антимиграционных "Шведских демократов", с которыми несколько других партий отказываются иметь дело.

Хотя Левен может получить в парламенте поддержку большинства при голосовании за его кандидатуру на посту премьер-министра, ему, как и раньше, не хватает поддержки, необходимой для принятия его законопроектив о бюджете.

В то же время он заявил, что снова подаст в отставку, если его бюджет не сможет пройти через парламент.

Напомним, 21 июня парламент Швеции проголосовал за вотум недоверия премьер-министру Стефану Левену, против премьера проголосовали четыре политические силы.

С инициативой вотума недоверия отдельно выступили "Левая партия" и крайне правые "Шведские демократы". Основным поводом стали намерения правительства разрешить арендодателям свободно устанавливать арендную плату за квартиры в новостройках.