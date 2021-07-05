У Німеччині почастішали пропуски запису на щеплення від коронавірусу

У Німеччині почастішали пропуски візитів до центрів вакцинації від коронавірусу, внаслідок чого почалися заклики до штрафів за неявку без попередження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Керівник Червоного хреста Берліну Маріо Чая розповів, що зараз в столичному центрі вакцинації не з’являються у свій час 5-10% людей, найчастіше - для щеплення другою дозою. На початку року такі випадки складали менше 0,5% від загальної кількості записаних пацієнтів.

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У берлінських центрах вакцинації щоденно заплановані близько 15 000 щеплень, і неявка такої кількості людей суттєво впливає на просування кампанії вакцинації. Втім, за словами керівника Червоного хреста, до марнування вакцин через це поки не доходило.

Люди не з’являються на друге щеплення з різних причин, найчастіше - через те, що зробили щеплення у сімейного лікаря або через роботодавця та не повідомили про це, або поїхали у відпустку.

У зв'язку з цією проблемою з'явилися заклики встановити штрафи за пропуск свого запису без попередження у розмірі 25-30 євро. Проте речник уряду Штеффен Зайберт у понеділок повідомив, що таких штрафів запроваджувати не планують.

На цей час у Німеччині повністю вакциновані близько 39% населення та 56,5% отримали щеплення принаймні першою дозою.

Останнім часом темпи вакцинації знизилися. Так, минулого тижня середній показник був майже на 18% меншим, ніж у другий тиждень червня.

Зараз показники захворюваності на коронавірус у Німеччині - найнижчі за майже рік, але викликає побоювання штам "Дельта", вперше виявлений в Індії. У третій тиждень червня на нього припадало майже 40% виявлених заражень.



