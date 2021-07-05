В Германии участились пропуски записи на прививку от коронавируса

В Германии участились пропуски визитов в центры вакцинации от коронавируса, в результате чего начались призывы к штрафам за неявку без предупреждения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Руководитель Красного креста Берлина Марио Чая рассказал, что сейчас в столичном центре вакцинации не появляются на призначенное время 5-10% людей, чаще всего - для прививки второй дозой. В начале года такие случаи составляли менее 0,5% от общего количества записанных пациентов.

В берлинских центрах вакцинации ежедневно запланированы около 15 000 прививок, и неявка такого количества людей существенно влияет на продвижение кампании вакцинации. По словам руководителя Красного креста, утилизировать неиспользованные дозы из-за этого еще не приходилось.

Люди не появляются на вторую прививку по разным причинам, чаще всего - из-за того, что сделали её у семейного врача или через работодателя и не сообщили об этом, или уехали в отпуск.

В связи с этой проблемой появились призывы установить штрафы за пропуск своей записи без предупреждения в размере 25-30 евро. Спикер правительства Штеффен Зайберт в понедельник сообщил, что таких штрафов вводить не планируют.

В настоящее время в Германии полностью вакцинированы около 39% населения и 56,5% получили прививку по крайней мере первой дозой.

В последнее время темпы вакцинации снизились. Так, на прошлой неделе средний показатель был почти на 18% меньше, чем во вторую неделю июня.

Сейчас показатели заболеваемости коронавирусом в Германии - самые низкие за почти год, но вызывает опасения штамм "Дельта", впервые обнаруженный в Индии. В третью неделю июня на него приходилось почти 40% выявленных заражений.