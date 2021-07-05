На турецькому курорті затонув катер з туристами, загинула дитина

На турецькому курорті Фетхіє в провінції Мугла потонув туристичний катер з 38 людьми на борту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TRT Haber.

Туристичний катер з невизначеної причини затонув приблизно за 50 метрів від пляжу Белчекіз.

Троє з 38 людей, які перебували на борту, отримали поранення. Постраждалих доставили до лікарень.

Серед постраждалих був 2-річний хлопчик, який прибув до Туреччини з батьками з Франції. Медикам незважаючи на всі їх зусилля не вдалося врятувати його життя.

Після аварії багато людей на човні самотужки добиралися до берега, а деяких з них підібрали команди берегової охорони, направлені на місце події, човни шкіл дайвінгу в регіоні та водні таксі.

На місце події приїхав губернатор Фетхіє Еюп Фірат. "У передній частині човна з’явилася пробоїна, і він став розпадатися", - сказав Фірат.