На турецком курорте затонул катер с туристами, погиб ребенок

На турецком курорте Фетхие в провинции Мугла утонул туристический катер с 38 людьми на борту.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TRT Haber.

Туристический катер с неопределенной причине затонул примерно в 50 метрах от пляжа Белчекиз.

Трое из 38 человек, находившихся на борту, получили ранения. Пострадавших доставили в больницы.

Среди пострадавших был 2-летний мальчик, который прибыл в Турцию с родителями из Франции. Медикам несмотря на все их усилия не удалось спасти его жизнь.

После аварии много людей на лодке самостоятельно добирались до берега, а некоторых из них подобрали команды береговой охраны, направленные на место происшествия, лодки школ дайвинга в регионе и водные такси.

На место происшествия приехал губернатор Фетхие Эюп Фират. "В передней части катера появилась пробоина, и он стал распадаться", - сказал Фират.