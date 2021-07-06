Нельотна погода: главі МЗС Польщі довелося пересісти на авто через зливи над Вільнюсом

Главі МЗС Польщі Збігнєву Рау та іншим членам польської делегації довелося вже над Вільнюсом розвертати літак і пересісти на авто через складні погодні умови над литовською столицею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Збігнєв Рау 6 липня мав почати дводенний візит до Литви з нагоди Дня державності і вилетів з Варшави вранці. Проте вже над Вільюсом літак довелося розвертати і повертатися назад через потужну зливу. Делегація пересіла на автомобілі і знов вирушила до Литви, а програму змінили з урахуванням затримки.

У литовській столиці наразі перебуває низка іноземних гостей, але не повідомлялося, чи були у них логістичні труднощі у зв'язку з негодою.

Як повідомляє литовський мовник LRT, у Вільнюсі вранці і вдень пройшли потужні зливи і низку вулиць затопило настільки, що по них неможливо нормально пересуватися. Місцями авто затопило по самі вікна, а підземні водостоки настільки переповнились, що з них почала фонтанами бити вода.

У метеослужбі повідомили, що в столиці з опівночі до середини дня випала місячна норма опадів.

Служба надзвичайних ситуацій закликала повідомляти їм на гарячу лінію про проблемні ділянки. Рятувальники допомагають ліквідовувати наслідки негоди.