Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Франція обіцяє в найближчі дні відреагувати на російський "закон про шампанське"

У Польщі вертоліт впав до озера, постраждали троє українців

У Білорусі засудили опозиціонера Віктора Бабарико, якого не допустили до виборів

У Скандинавії фіксують рекордну спеку, в Лапландії +34






Нельотна погода: главі МЗС Польщі довелося пересісти на авто через зливи над Вільнюсом

Вівторок, 6 липня 2021, 16:14

Главі МЗС Польщі Збігнєву Рау та іншим членам польської делегації довелося вже над Вільнюсом розвертати літак і пересісти на авто через складні погодні умови над литовською столицею.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Збігнєв Рау 6 липня мав почати дводенний візит до Литви з нагоди Дня державності і вилетів з Варшави вранці. Проте вже над Вільюсом літак довелося розвертати і повертатися назад через потужну зливу. Делегація пересіла на автомобілі і знов вирушила до Литви, а програму змінили з урахуванням затримки. 

У литовській столиці наразі перебуває низка іноземних гостей, але не повідомлялося, чи були у них логістичні труднощі у зв'язку з негодою.

Як повідомляє литовський мовник LRT, у Вільнюсі вранці і вдень пройшли потужні зливи і низку вулиць затопило настільки, що по них неможливо нормально пересуватися. Місцями авто затопило по самі вікна, а підземні водостоки настільки переповнились, що з них почала фонтанами бити вода.

 

У метеослужбі повідомили, що в столиці з опівночі до середини дня випала місячна норма опадів.

 

Служба надзвичайних ситуацій закликала повідомляти їм на гарячу лінію про проблемні ділянки. Рятувальники допомагають ліквідовувати наслідки негоди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Литва
powered by lun.ua