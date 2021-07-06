Нелетная погода: главе МИД Польши пришлось пересесть на авто из-за ливней над Вильнюсом

Главе МИД Польши Збигневу Рау и другим членам польской делегации пришлось уже над Вильнюсом разворачивать самолет и пересесть на авто за сложных погодных условий над литовской столицей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Збигнев Рау 6 июля должен был начать двухдневный визит в Литву по случаю Дня государственности и вылетел из Варшавы утром. Однако уже над Вильюсом самолет пришлось разворачивать и возвращаться обратно из-за мощного ливня. Делегация пересела на автомобили и вновь отправилась в Литву, а программу визита изменили с учетом задержки.

В литовской столице сейчас находится ряд иностранных гостей, но не сообщалось, были ли у них логистические трудности в связи с непогодой.

Как сообщает литовский вещатель LRT, в Вильнюсе утром и днем ​​прошли сильные ливни и ряд улиц затопило настолько, что по ним невозможно нормально передвигаться. Местами автомобили оказались затопленными по самые окна, а подземные водостоки настолько переполнились, что с них начала фонтанами бить вода.

В метеослужбе сообщили, что в столице с полуночи до середины дня выпала месячная норма осадков.

Служба чрезвычайных ситуаций призвала сообщать им на горячую линию о проблемных участках. Спасатели помогают ликвидировать последствия непогоды.