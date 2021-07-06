Мінськ назвав умову відновлення дії угоди про реадмісію з ЄС

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що Мінськ займається питанням припинення дії угоди про реадмісію з ЄС, але в разі нормалізації відносин готовий повернутися до участі в ній.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Белта".

Торкаючись процедури припинення дії угоди про реадмісію з ЄС, Макей пояснив, що свого часу Білорусь укладала з Євросоюзом угоди про спрощення візового режиму та реадмісію в пакеті, і вони підлягали ратифікації парламентом та утвердження на рівні глави держави.

"Тому ми повинні відповідно внести в парламент законопроєкт про припинення дії цієї угоди", - зазначив міністр. За його словами, процес запущений, проходять процедури міжвідомчого узгодження, в найближчий час рішення буде прийнято.

Водночас він не виключив, що Білорусь повернеться до виконання угоди.

"Ми завжди залишаємо кватирку, в першу чергу не для себе, а для наших західних партнерів. Ми вважаємо, що не можна руйнувати за собою все і вся, залишати випалену землю, як це намагаються робити наші європейські партнери", - заявив Макей.

Нагадаємо, 28 червня Білорусь заявила про призупинення участі в ініціативі ЄС "Східне партнерство" у зв’язку із санкціями Євросоюзу, введеними проти режиму Олександра Лукашенка після посадки у Мінську літака Ryanair під надуманим приводом. МЗС також оголосило, що до Білорусі заборонять в’їзд представникам європейських структур і особам з країн ЄС, "які сприяли введенню обмежувальних заходів".

Крім того, постійного представника Білорусі при ЄС відкликали в Мінськ для консультацій і так само запропонували вчинити главі Представництва ЄС у Білорусі.

Також повідомлялося, що Білорусь починає реалізацію процедури припинення дії Угоди про реадмісію з ЄС.