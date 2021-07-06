Минск назвал условие возобновления действия соглашения о реадмиссии с ЕС

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Минск занимается вопросом прекращения действия соглашения о реадмиссии с ЕС, но при нормализации отношений готов вернуться к участию в нем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Белта".

Касаясь процедуры прекращения действия соглашения о реадмиссии с ЕС, Макей пояснил, что в свое время Беларусь заключала с Евросоюзом соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии в пакете, и они подлежали ратификации парламентом и утверждению на уровне главы государства.

"Поэтому мы должны соответственно внести в парламент законопроект о прекращении действия этого соглашения", - отметил министр. По его словам, процесс запущен, проходят процедуры межведомственного согласования, в ближайшее время решение будет принято.

При этом он не исключил, что Беларусь вернется к исполнению сделки.

"Мы всегда оставляем форточку, в первую очередь не для себя, а для наших западных партнеров. Мы считаем, что нельзя разрушать за собой все и вся, оставлять выжженную землю, как это пытаются делать наши европейские партнеры", - заявил Макей.

Напомним, 28 июня Беларусь заявила о приостановлении участия в инициативе ЕС "Восточное партнерство" в связи с санкциями Евросоюза, введенными против режима Александра Лукашенко после посадки в Минске самолета Ryanair под надуманным предлогом. МИД также объявил, что в Беларусь запретят въезд представителям европейских структур и лицам из стран ЕС, "которые способствовали введению ограничительных мер".

Кроме того, постоянного представителя Беларуси при ЕС отозвали в Минск для консультаций и так же предложили поступить главе Представительства ЕС в Беларуси.

Также сообщалось, что Беларусь начинает реализацию процедуры прекращения действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.