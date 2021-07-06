Шість країн приєдналися до четвертого пакету санкцій ЄС проти Білорусі

До четвертого пакету санкцій ЄС проти режиму Александра Лукашенка приєдналися шість країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на декларацію високого представника ЄС.

Четвертий пакет санкцій був затверджений Радою ЄС 21 червня.

"Рішенням Ради додано 78 осіб та 7 суб’єктів господарювання до переліку осіб та суб’єктів, на яких застосовуються обмежувальні заходи, наведені у Додатку до Рішення 2012/642 / CFSP" - йдеться у декларації.

До рішення приєдналися Північна Македонія, Чорногорія, Албанія, Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія.

"Вони забезпечать, щоб їх національна політика відповідала цьому рішенню Ради. Європейський союз бере до уваги це зобов'язання та вітає його" - йдеться у декларації.

Нагадаємо, 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня.

У висновках також засуджувалося затримання білоруським режимом журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги та містився заклик прийняти необхідні заходи, включаючи додаткові санкції проти фізичних осіб та суб'єктів господарювання та подальші секторальні економічні санкції.