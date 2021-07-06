Шесть стран присоединились к четвертому пакету санкций ЕС против Беларуси

К четвертому пакету санкций ЕС против режима Александра Лукашенко присоединились шесть стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на декларацию высокого представителя ЕС.

Четвертый пакет санкций был утвержден Советом ЕС 21 июня.

"Решением Совета добавлено 78 человек и 7 субъектов хозяйствования в перечень лиц и субъектов, на которых применяются ограничительные меры, приведенные в Приложении к Решению 2012/642 / CFSP", - говорится в декларации.

К решению присоединились Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

"Они обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала этому решению Совета. Европейский союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его ", - говорится в декларации.

Напомним, 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Решение было принято после выводов Европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая.

В выводах также осуждалось задержание белорусским режимом журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги и содержался призыв принять необходимые меры, включая дополнительные санкции против физических лиц и субъектов хозяйствования и дальнейшие секторальные экономические санкции.