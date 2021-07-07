У НАТО розповіли, що варто далі робити Україні для наближення до Альянсу

Спеціальний представник генсека НАТО Джеймс Аппатурай зазначив, що Україна вже здійснила низку кроків для наближення до стандартів Альянсу та окреслив, на які питання важливо звернути увагу далі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у рамках Конференції реформ у Вільнюсі.

"Окрім оборонного сектору, для нас важливе зміцнення верховенства права і демократичне врядування - вони включені у національну річну програму. Це у тому числі реформа судової гілки влади, Конституційного суду, підвищення ефективності антикорупційних інституцій, що важливі у ширшому контексті реформ оборонного сектору. Конкретно в оборонному секторі ми схвалюємо нове бачення, озвучене щодо оборонної стратегії. Ми вітаємо закони про оборонні закупівлі та розвідку, ми радіємо з того, що СБУ демілітаризується", - зазначив Джеймс Аппатурай.

Він додав, що далі варто узгодити систему цивільного демократичного контролю зі стандартами НАТО, покращити стратегічну комунікацію і забезпечити кращий зв’язок між планами та ресурсами, залучати до реформ більше професіоналів.

Джеймс Аппатурай зазначив, що в Альянсі вважають Україну та Грузію "передовим фронтом" демократичного світу і успіх України буде успіхом всієї євроатлантичної спільноти.

"Рішення саміту було чітким - що ми повинні надавати Україні більше підтримки, щоб підтримувати Україну на євроатлантичному шляху, і в контексті безпеки у Чорному морі", - сказав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати перелік критеріїв для членства в НАТО.

Нагадаємо, "Європейська правда" та низка організацій-партнерів запропонували ідею, яка передбачає створити список ключових реформ для просування до членства України в НАТО. Ідея отримала умовну назву "Плану сумісності з НАТО" (NATO Compatibility Plan).

Ідея не дублює наявні Річні національні програми і не є їхнім замінником. План передбачає визначити пріоритетні напрямки, які б прискорили виконання ПДЧ ще до того, як Україна його отримала.

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Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.