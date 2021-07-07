В НАТО рассказали, что стоит дальше делать Украине для приближения к Альянсу

Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай отметил, что Украина уже осуществила ряд шагов для приближения к стандартам Альянса и очертил вопросы, на которые важно обратить внимание в ближайшем будущем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в рамках Конференции реформ в Вильнюсе.

"Кроме оборонного сектора, для нас важно укрепление верховенства права и демократического управления - они включены в национальную годовую программу. Это в том числе реформа судебной ветви власти, Конституционного суда, повышение эффективности антикоррупционных институтов, которые важны в более широком контексте реформ оборонного сектора. Конкретно в оборонном секторе мы одобряем новое видение, озвученное по оборонной стратегии. Мы приветствуем законы о оборонных закупках и разведке, мы рады, что СБУ демилитаризуется", - отметил Джеймс Аппатурай.

Он добавил, что далее следует согласовать систему гражданского демократического контроля со стандартами НАТО, улучшить стратегическую коммуникацию и обеспечить лучшую связь между планами и ресурсами, привлекать к реформам больше профессионалов.

Джеймс Аппатурай отметил, что в Альянсе считают Украину и Грузию "передовым фронтом" демократического мира и успех Украины будет успехом всего евроатлантического сообщества.

"Решение саммита было четким - мы должны предоставлять Украине больше поддержки, чтобы помогать ей на евроатлантическом пути, и в контексте безопасности в Черном море", - сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить перечень критериев для членства в НАТО.

Напомним, "Европейская правда" и ряд организаций-партнеров предложили идею, которая предусматривает создание список ключевых реформ для продвижения к членству Украины в НАТО. Идея получила условное название "Плана совместимости с НАТО" (NATO Compatibility Plan).

Идея не дублирует имеющиеся Годовые национальные программы и не является их заменителем. План предусматривает определить приоритетные направления, которые ускорили выполнение ПДЧ еще до того, как Украина его получила.

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ППодробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видео ЕвроПравды.