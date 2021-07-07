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Угорщина дозволить транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії

Середа, 7 липня 2021, 17:57

Глава МЗС Дмитро Кулеба після розмови з угорським колегою Петером Сійярто повідомив, що Угорщина дозволить транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Сьогодні у Вільнюсі ми з Петером Сійярто обговорили розвиток українсько-угорських відносин у дусі взаємної поваги та довіри. Вітаю відкриття пунктів пропуску Косино-Барабаш і Дзвінкове-Лонья. Угорщина також дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом" - написав він.

За словами міністра, він також буде радий вітати свого угорського колегу за кілька тижнів під час його візиту до Києва та на Донбас у якості голови Комітету міністрів Ради Європи.

Як повідомлялося, Австрія з 1 липня дозволила в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.

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