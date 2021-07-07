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Венгрия позволит транзит украинцам, путешествующим поездом в Австрию

Среда, 7 июля 2021, 17:57

Глава МИД Дмитрий Кулеба после разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто сообщил, что Венгрия позволит транзит украинцам, которые путешествуют поездом в Австрию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Сегодня в Вильнюсе мы с Петером Сийярто обсудили развитие украинско-венгерских отношений в духе взаимного уважения и доверия. Приветствую открытие пунктов пропуска Косино-Барабаш и Звонково-Лонья. Венгрия также позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом "- написал он.

По словам министра, он также будет рад приветствовать своего венгерского коллегу через несколько недель во время его визита в Киев и на Донбасс в качестве председателя Комитета министров Совета Европы.

Как сообщалось, Австрия с 1 июля разрешила въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

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Венгрия
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