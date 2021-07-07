Венгрия позволит транзит украинцам, путешествующим поездом в Австрию

Глава МИД Дмитрий Кулеба после разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто сообщил, что Венгрия позволит транзит украинцам, которые путешествуют поездом в Австрию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Сегодня в Вильнюсе мы с Петером Сийярто обсудили развитие украинско-венгерских отношений в духе взаимного уважения и доверия. Приветствую открытие пунктов пропуска Косино-Барабаш и Звонково-Лонья. Венгрия также позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом "- написал он.

Сьогодні у Вільнюсі ми з Петером Сійярто обговорили розвиток українсько-угорських відносин у дусі взаємної поваги та довіри. Вітаю відкриття пунктів пропуску Косино-Барабаш і Дзвінкове-Лонья. Угорщина також дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом 1/2 pic.twitter.com/TnE1j12hzw — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 7, 2021

По словам министра, он также будет рад приветствовать своего венгерского коллегу через несколько недель во время его визита в Киев и на Донбасс в качестве председателя Комитета министров Совета Европы.

Как сообщалось, Австрия с 1 июля разрешила въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.