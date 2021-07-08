США поки не планують скасовувати обмеження на в'їзд

Адміністрація США не буде одночасно скасовувати обмеження на в'їзд з Великобританії, країн ЄС, Канади та Мексики, навіть попри зростаючий тиск з боку американських бізнес-груп і законодавців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив в офіційний представник Білого дому в коментарі Reuters.

У червні адміністрація Джо Байдена створила міжвідомчі робочі групи з Євросоюзом, Сполученим Королівством, Канадою і Мексикою, щоб вирішити, коли скасовувати обмеження і в підсумку відновити поїздки.

"Ці групи зустрічалися кілька разів, але необхідно провести подальші обговорення, перш ніж ми зможемо оголосити про будь-які подальші кроки з відновлення поїздок з будь-якою країною", - сказав представник Білого дому.

"Ми домоглися величезного прогресу всередині країни в наших зусиллях по вакцинації, як і багато хто з цих країн, але ми хочемо переконатися, що ми просуваємося усвідомлено і в стані стабільно відновлювати міжнародні поїздки, коли це буде безпечно", - додав він.

Нагадаємо, Естонія, Австрія та Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою, а перед цим аналогічне рішення ухвалила Німеччина.

Детальніше читайте у статті - Подорожі повертаються: правила в’їзду українських туристів до Шенгену і не тільки