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США пока не планируют отменять ограничения на въезд

Четверг, 8 июля 2021, 10:43

Администрация США не будет одновременно отменять ограничения на въезд из Великобритании, стран ЕС, Канады и Мексики, даже несмотря на растущее давление со стороны американских бизнес-групп и законодателей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в официальный представитель Белого дома в комментарии Reuters.

В июне администрация Джо Байдена создала межведомственные рабочие группы с Европейским союзом, Соединенным Королевством, Канадой и Мексикой, чтобы решить, когда отменять ограничения и в конечном итоге восстановить поездки.

"Эти группы встречались несколько раз, но необходимо провести дальнейшие обсуждения, прежде чем мы сможем объявить о любых дальнейших шагах по восстановлению поездок с любой страной", - сказал представитель Белого дома.

"Мы добились огромного прогресса внутри страны в наших усилиях по вакцинации, как и многие из этих стран, но мы хотим убедиться, что мы продвигаемся осознанно и в состоянии стабильно восстанавливать международные поездки, когда это будет безопасно", - добавил он.

Напомним, ЭстонияАвстрия та Нидерланды разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью, а перед этим аналогичное решение приняла Германия.

Детальнее читайте в статье - Путешествия возвращаются: правила въезда украинских туристов в Шенген и не только

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