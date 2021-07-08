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Прем’єра Люксембургу виписали з лікарні після лікування від COVID-19

Четвер, 8 липня 2021, 15:06

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель покинув лікарню після лікування від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд Люксембургу повідомив, що Беттель відновить службові обов'язки з 9 липня.

48-річний Беттель отримав позитивний тест на COVID-19 незабаром після дводенного саміту Європейського Союзу в Брюсселі в кінці червня, де серед учасників були президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та інші європейські лідери.

За словами речника Беттеля, спочатку у глави уряду були лише легкі симптоми, такі як лихоманка та головний біль, і він хотів продовжувати свою роботу вдома. Було заплановано десять днів карантину.

Однак пізніше прем’єру знадобилася госпіталізація.

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Люксембург
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