Прем'єр Люксембургу у "важкому, але стабільному стані" в лікарні з коронавірусом

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель перебуває у важкому, але стабільному стані після зараження COVID-19 і поки що залишатиметься в лікарні.

Як повідомляє "Європейська правда" про це йдеться у заяві на сайті уряду.

"Нинішній медичний стан прем'єр-міністра вважається серйозним, але стабільним. Тому медичний персонал, що лікує прем'єр-міністра, вирішив, що госпіталізація все ще необхідна в даний час протягом 2-4 днів для продовження спостереження", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що протягом вихідних симптоми, що спостерігалися у Беттеля, не вщухали, що призвело до госпіталізації в якості запобіжного заходу.

"На той момент було діагностовано недостатнє насичення киснем, і з того часу прем'єр-міністр перебував під медичним наглядом", - йдеться у заяві.

Беттель продовжуватиме координувати роботу уряду та виконувати свої обов'язки дистанційно.

48-річний Беттель здав позитивний тест на коронавірус тиждень тому після саміту ЄС у Брюсселі.

За словами його речника, спочатку у глави уряду були лише легкі симптоми, такі як лихоманка та головний біль, і він хотів продовжувати свою роботу вдома. Було заплановано десять днів карантину.

На саміті Беттель контактував з багатьма іншими європейськими лідерами. У травні він отримав першу дозу вакцини AstraZeneca.