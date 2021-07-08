Премьера Люксембурга выписали из больницы после лечения от COVID-19

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель покинул больницу после лечения от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство Люксембурга сообщил, что Беттель вернется к исполнению служебных обязанностей с 9 июля.

48-летний Беттель получил положительный тест на COVID-19 вскоре после двухдневного саммита Европейского Союза в Брюсселе в конце июня, где среди участников были президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги и другие европейские лидеры.

По словам представителя Беттеля, сначала у главы правительства были лишь легкие симптомы, такие как лихорадка и головная боль, и он хотел продолжать свою работу дома. Было запланировано десять дней карантина.

Однако позже премьеру понадобилась госпитализация.